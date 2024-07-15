В Москве нашли кишечную палочку в 60% блюд из сервисов доставки

В Москве более 60% блюд из доставки оказались непригодными к употреблению, пишут «Известия». По имеющейся информации, в 62,5% образцов еды из популярных сервисов доставки обнаружили недопустимое количество микробов и кишечной палочки.
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