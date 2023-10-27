«Домой ей хочется»: Алла Пугачева планирует сбежать от Максима Галкина* в Россию

Алла Пугачева в прошлом году вместе со своим супругом перебралась в Израиль. Она долгое время не высказывалась по поводу ситуации в Украине, но после того, как Максима Галкина* (Признан иностранным агентом на территории РФ) сделали иностранным агентом, она заговорила и довольно жестко.
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