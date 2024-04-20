Юмористка Елена Воробей поспешила откреститься от совместного выступления в Германии со спонсирующим ВСУ украинским артистом.
«Россия начала преступную войну»: Как клоунесса и акробатка Елена Воробей пытается усидеть на двух стульях
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Еще одна дура! Что ж им не сидится на з…це ровно? Плохо тебе в России- вали отсюда на хрен навсегда!!! Билет в один конец!!! Что ж вы, твари, обос..сь, а потом на всех углах рассказываете, что все было не так, что вас « подставили» и вы @ вошли не в ту дверь». Ну если прет из вас дерьмо- валите туда, где вам комфортно и хорошо-в Израиль, в Германию, в США, только в Россию не возвращайтесь- тошно на вас, убогих, смотреть.
Ответить
4 час.
тимур чагалидзе
Ото ссаный воробздей -вененбаум, как и все хитрожопые, пытается лизнуть тем, кто накидывает барыши. Даже тем, кого они ненавидят. Прохвосты жидовские. Они не евреи, не русские. Просто, любят деньги больше, чем всего на свете. Это их идол и ему они поклоняются.
Ответить
4 час.
VORON VoronS
Терпеть не могу клоунов! ... С детства!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии