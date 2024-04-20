«Россия начала преступную войну»: Как клоунесса и акробатка Елена Воробей пытается усидеть на двух стульях

ninikooo Митусова

Еще одна дура! Что ж им не сидится на з…це ровно? Плохо тебе в России- вали отсюда на хрен навсегда!!! Билет в один конец!!! Что ж вы, твари, обос..сь, а потом на всех углах рассказываете, что все было не так, что вас « подставили» и вы @ вошли не в ту дверь». Ну если прет из вас дерьмо- валите туда, где вам комфортно и хорошо-в Израиль, в Германию, в США, только в Россию не возвращайтесь- тошно на вас, убогих, смотреть.