Папа римский попросил Орбана быть посредником в контактах с Трампом по Украине

Папа римский Франциск попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выступить посредником между Святым престолом и избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.
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