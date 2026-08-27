BBC: в УЕФА отказались от идеи выразить Инфантино вотум недоверия

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не инициировать процедуру объявления вотума недоверия президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, поскольку для ее успеха потребовалось бы слишком много голосов, сообщает BBC.
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