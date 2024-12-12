Фицо назвал визит в Москву на День Победы личным долгом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Москву 9 мая 2025 года и поприсутствовать на параде Победы на Красной площади по случаю 80-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне.
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