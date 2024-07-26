Мэрия Барнаула снова ищет подрядчика для понижения уровня грунтовых вод в центре

Найти подрядчика на закупку власти пытались в апреле и июне, но тогда попытка не увенчалась успехом Мэрия Барнаула в третий раз за год попытается найти подрядчика, который займется понижением уровня грунтовых вод в Барнауле.
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