Депутат Рады Пидласа: военные ВСУ в конце сентября могут остаться без зарплат

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в конце сентября могут остаться без зарплат. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа, пишет Telegram-канал BRIEF.
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