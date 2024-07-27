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Депутат Рады Пидласа: военные ВСУ в конце сентября могут остаться без зарплат

Депутат Рады Пидласа: военные ВСУ в конце сентября могут остаться без зарплат

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в конце сентября могут остаться без зарплат. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа, пишет Telegram-канал BRIEF.

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Комментарии
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Eduard
Пускай даром воюют,в гробу деньги им не понадобятся!
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16 час.
Eduard
Вот миру &quot;беда&quot; воевать нечем! Ха,ха,ха!
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16 час.

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