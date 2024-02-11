Хирург Канкулова рассказала, когда после визита к стоматологу можно заработать гайморит

Лечение зубов может привести к гаймориту, и это лишний повод чаще ходить к стоматологу. Дело в том, что осложнение, как правило, возникает при лечении запущенных случаев, когда глубокий кариес или другое стоматологическое заболевание приводит к поражению корневых каналов.
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