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Acebeam выпустила аккумулятор 21700 на 6400 мАч с USB-C за 25 долларов

Acebeam выпустила аккумулятор 21700 на 6400 мАч с USB-C за 25 долларов

Компания Acebeam вывела на рынок аккумулятор AB21CP6425 формата 21700. Ранее такая батарея поставлялась только в комплекте с фирменными фонарями, теперь ее можно купить отдельно.

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