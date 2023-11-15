Кабинет профориентации и карьерного роста открыли в Карагандинском железнодорожном колледже

В Карагандинском железнодорожном колледже заработал кабинет профориентации и карьерного роста. Здесь будущие студенты могут ознакомиться с профессиями, посетить видеоуроки и пройти тестирование, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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