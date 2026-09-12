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Молодежный оверсайз и минус десятки килограммов: как на самом деле омолаживаются Михайлов, Дужников и Нетиевский

Молодежный оверсайз и минус десятки килограммов: как на самом деле омолаживаются Михайлов, Дужников и Нетиевский

Резкая смена имиджа и экстремальное похудение мужчин на российской эстраде и в кино все чаще становятся предметом бурных обсуждений.

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