Какое наказание получил Челнинский душитель Елена ГалицкаяПечально известный челнинский душитель, 34-летний Алексей Зайнуллин, добился уменьшения срока заключения за попытку убийства 15-летней девочки, сообщают Аргументы и Факты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии