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Какое наказание получил Челнинский душитель

Какое наказание получил Челнинский душитель

Какое наказание получил Челнинский душитель Елена ГалицкаяПечально известный челнинский душитель, 34-летний Алексей Зайнуллин, добился уменьшения срока заключения за попытку убийства 15-летней девочки, сообщают Аргументы и Факты.

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