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Мода и Шоу-бизнес

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Старшая дочь Петросяна требует от него сделать тест ДНК на младших детей

Старшая дочь Петросяна требует от него сделать тест ДНК на младших детей

Всем привет, друзья мои! Сегодня обсуждаем продолжение громкой истории, о которой мы с вами уже говорили, и которая касалась юмориста Евгения Петросяна и его старшей дочери Викторины, которая живет в Штатах и последние года с отцом вообще никак не общается.

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Комментарии
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Добрый Кот
После таких требований к Петросяну, он просто напишет завещание,не указав её  и Викторина хрен что получит.
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7 час.
irina
какая бы ни была Викторина, но она дочь своего отца. А  прохиндейка  Брухунова ( иначе не назовешь) все не нажрется
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5 час.
Добрый Кот
Теперь она законная жена со всеми вытекающими правами на имущество Петросяна.
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3 час.

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