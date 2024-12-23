Всем привет, друзья мои! Сегодня обсуждаем продолжение громкой истории, о которой мы с вами уже говорили, и которая касалась юмориста Евгения Петросяна и его старшей дочери Викторины, которая живет в Штатах и последние года с отцом вообще никак не общается.
Старшая дочь Петросяна требует от него сделать тест ДНК на младших детей
Комментарии
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Добрый Кот
После таких требований к Петросяну, он просто напишет завещание,не указав её и Викторина хрен что получит.
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7 час.
irina
какая бы ни была Викторина, но она дочь своего отца. А прохиндейка Брухунова ( иначе не назовешь) все не нажрется
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5 час.
Добрый Кот
Теперь она законная жена со всеми вытекающими правами на имущество Петросяна.
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3 час.
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