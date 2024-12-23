Старшая дочь Петросяна требует от него сделать тест ДНК на младших детей

Всем привет, друзья мои! Сегодня обсуждаем продолжение громкой истории, о которой мы с вами уже говорили, и которая касалась юмориста Евгения Петросяна и его старшей дочери Викторины, которая живет в Штатах и последние года с отцом вообще никак не общается.