Interlune снова привлекла $5 млн на добычу гелия-3 на Луне и строительство лунной инфраструктуры. Компания теперь рассчитывает зарабатывать не только на лунных ресурсах

Первая миссия для минералогического картирования должна отправиться к Луне уже в конце 2026 года Технологическая компания Interlune из Сиэтла привлекла ещё $5 млн через соглашение SAFE (Simple Agreement for Future Equity — механизм финансирования стартапов, при котором инвестор предоставляет деньги сейчас, а акции получает при следующем раунде с определённой оценкой компании).