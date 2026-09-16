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Interlune снова привлекла $5 млн на добычу гелия-3 на Луне и строительство лунной инфраструктуры. Компания теперь рассчитывает зарабатывать не только на лунных ресурсах

Interlune снова привлекла $5 млн на добычу гелия-3 на Луне и строительство лунной инфраструктуры. Компания теперь рассчитывает зарабатывать не только на лунных ресурсах

Первая миссия для минералогического картирования должна отправиться к Луне уже в конце 2026 года Технологическая компания Interlune из Сиэтла привлекла ещё $5 млн через соглашение SAFE (Simple Agreement for Future Equity — механизм финансирования стартапов, при котором инвестор предоставляет деньги сейчас, а акции получает при следующем раунде с определённой оценкой компании).

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