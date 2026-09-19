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Царьград

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Актрису "Следа" Анну Шерлинг похоронили на 47-м году жизни

Актрису "Следа" Анну Шерлинг похоронили на 47-м году жизни

Анна Шерлинг, русская актриса из сериала "След", скончалась на 47-м году. Она была похоронена 18 сентября на Химкинском кладбище.

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