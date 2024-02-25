От России такого никто не ожидал: Кремль разрывает главный договор для Германии. Безопасность Европы теперь под вопросом

Вряд ли на Западе кто-то мог представить чем закончится противостояние с Россией. Недальновидность западного истеблишмента привела к тому, что весь мир сегодня летит в тартарары, а то что ещё вчера казалось незыблемым постулатом, сегодня рушиться одним росчерком пера.