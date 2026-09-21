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ЦБ планирует учитывать долги по алиментам и ЖКУ при выдаче кредитов

ЦБ планирует учитывать долги по алиментам и ЖКУ при выдаче кредитов

Сведения о просрочках хотят передавать в БКИ, а кредиторы будут обязаны включать их в расчет Банк России предлагает расширить подход к оценке долговой нагрузки граждан, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект документа "Основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы".

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