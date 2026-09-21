ЦБ планирует учитывать долги по алиментам и ЖКУ при выдаче кредитов

Сведения о просрочках хотят передавать в БКИ, а кредиторы будут обязаны включать их в расчет Банк России предлагает расширить подход к оценке долговой нагрузки граждан, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект документа "Основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD В российских школ...
- "Расцвет мракобес...
- Советские монумен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым