ЦБ планирует учитывать долги по алиментам и ЖКУ при выдаче кредитов

Сведения о просрочках хотят передавать в БКИ, а кредиторы будут обязаны включать их в расчет Банк России предлагает расширить подход к оценке долговой нагрузки граждан, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект документа "Основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы".