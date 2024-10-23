День гнева

Александр Салтановский " При этом потери ВСУ растут с ужасающей скоростью и уже в начале 2025 года количество трупов может перевалить за миллион" Да о чём это вы? На подходе уже второй миллион - юбилейный, а первый уже и за горизонтом не видать!

ВН Валерий Николаевич Безрадостное будущее нарисовал Р. Ищенко. Конечно после ВОВ было не лучше, но у людей была общая идея и был могучий вождь, а сейчас ничего этого нет и не предвидится. Очень сложно будет