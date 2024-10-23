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День гнева

День гнева

Ростислав Ищенко *** Когда-то давным-давно не то чтобы в Тридевятом царстве, но в стране, какой уж нет, один поэт (а теперь иноагент) писал неплохие стихи.

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot; При этом потери ВСУ растут с ужасающей скоростью и уже в начале 2025 года количество трупов может перевалить за миллион&quot; Да о чём это вы? На подходе уже второй миллион - юбилейный, а первый уже и за горизонтом не видать!
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11 час.
ВН
Валерий Николаевич
Безрадостное будущее нарисовал Р. Ищенко. Конечно после ВОВ было не лучше, но у людей была общая идея и был могучий вождь, а сейчас ничего этого нет и не предвидится. Очень сложно будет
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7 час.
Семен Демин
Нынешние украинцы - это психически больные люди, умирают за интересы Америки и Европы. А, ведь, были нормальными. Ужасно!  Проблема тяжелая.
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49 мин.

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