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Иран назвал США главным спонсором терроризма во всем мире

Иран назвал США главным спонсором терроризма во всем мире

Постпредство Ирана при ООН в ответ на обвинения Вашингтоном Тегерана в якобы поддержке террористов направило в Совет Безопасности письмо, в котором говорится, что именно «США являются основным спонсором терроризма, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире», – сообщает в понедельник, 12 августа, ТАСС.

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