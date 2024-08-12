Иран назвал США главным спонсором терроризма во всем мире

Постпредство Ирана при ООН в ответ на обвинения Вашингтоном Тегерана в якобы поддержке террористов направило в Совет Безопасности письмо, в котором говорится, что именно «США являются основным спонсором терроризма, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире», – сообщает в понедельник, 12 августа, ТАСС.