Волонтёры из Бабушкинского взяли шефство над семьями в трудной ситуации

Центр поддержки семьи и детства «Ладошка счастья» помогает многодетным и нуждающимся семьям из Москвы и регионов: предоставляет продуктовые наборы, приглашает на концерты, проводит мастер-классы, праздники, дни красоты и здоровья.
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