В мэрии Перми готовы изменить схему движения городских автобусов и трамваев

В администрации Перми готовы изменить схему движения городских автобусов и трамваев. Вопрос обсуждался 29 февраля представителями дептранспорта мэрии совместно с членами рабочей группы по развитию маршрутной сети.
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