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Царьград

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Дрон ВС России снял крупным планом экипаж охотившегося за ним Як-52 ВСУ

Дрон ВС России снял крупным планом экипаж охотившегося за ним Як-52 ВСУ

Русский БПЛА снял экипаж украинского Як-52, который пытался его сбитьУкраина попыталась перехватить русский беспилотник, подняв в небо спортивно-тренировочный самолёт Як-52.

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