О красоте русских женщин XVII века

На Руси были и есть самые красивые женщины на свете, что подтверждается источниками. Так описывает русских красавиц немецкий путешественник XVII века:Если немногим упомянуть жен и женщин московитов, то таковые с лица столь прекрасны, что превосходят многие нации, и самих их редко кто может превзойти,— если только посчастливится увидать их, ибо они столь бережно содержатся в Москве, и не могут показываться так публично, как у нас.