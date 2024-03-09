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О красоте русских женщин XVII века

О красоте русских женщин XVII века

На Руси были и есть самые красивые женщины на свете, что подтверждается источниками. Так описывает русских красавиц немецкий путешественник XVII века:Если немногим упомянуть жен и женщин московитов, то таковые с лица столь прекрасны, что превосходят многие нации, и самих их редко кто может превзойти,— если только посчастливится увидать их, ибо они столь бережно содержатся в Москве, и не могут показываться так публично, как у нас.

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Комментарии
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Александр
Это не о простых людях.
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1 д.
Элеонора Коган
Да,наши женщины - красавицы. Но почему здесь нет портретов наших красавиц?
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19 час.

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