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Мерц заявил о желании ФРГ участвовать в учениях «коалиции желающих»

Мерц заявил о желании ФРГ участвовать в учениях «коалиции желающих»

Германия планирует принять участие в первых учениях так называемой «коалиции желающих», которые должны пройти в Польше, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц 17 июля после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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