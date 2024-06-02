Мнение: В России на пустом месте разжигают межнациональную рознь

Светлана Коваленкова

Тогда может быть нам полицию переименовать в милицию!? Как ГИБДД? Как то мне кажется милиция работала более эффективно! Или это от чего то другого зависит? Во всяком случае не слышали про свадьбы со стрельбой и прочее! И реакция милиции была быстрой, хотя не было такого оснащения как сейчас? Может стоит разобраться ,что причина в неуважении законов и уполномоченной власти?!