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Украина атакует юг России. Ответа бандеровцам за «стратеги» до сих пор нет

Украина атакует юг России. Ответа бандеровцам за «стратеги» до сих пор нет

В эти минуты Украина осуществляет массовую атаку беспилотниками на Херсонскую и Запорожскую области. Есть разрушения частных домов, а также энергетической инфраструктуры – обесточены населенные пункты на Херсонщине и Запорожье.

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