Спектакль «Война и мир» на гастролях в Поднебесной невольно проявил основную проблему

Щанхай, который по своей территории и численности населения чуть ли вдвое превышает Москву, в конце августа изнывает от жары – на улице +38, воздух недвижим, как желе на блюде, парилка как в субтропиках, и выражение «укрыться в тени» здесь не больше, чем фигура речи.