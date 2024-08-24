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Спектакль «Война и мир» на гастролях в Поднебесной невольно проявил основную проблему

Спектакль «Война и мир» на гастролях в Поднебесной невольно проявил основную проблему

Щанхай, который по своей территории и численности населения чуть ли вдвое превышает Москву, в конце августа изнывает от жары – на улице +38, воздух недвижим, как желе на блюде, парилка как в субтропиках, и выражение «укрыться в тени» здесь не больше, чем фигура речи.

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