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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 134-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра – 1 решающая шайба

Капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы в матче с «Оттавой» (1:0 ОТ).  В активе 39-летнего нападающего стало 134 победные шайбы в лиге (из 874 голов всего).

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