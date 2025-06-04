А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 4 июня в Туле

А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 4 июня в ТулеСегодня, 4 июня, воздух наполнен приятной прохладой, а температура держится на отметке +17 градусов.
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