НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна
    Так бы сразу и сказали, что барышня с розовым оттенком... Тосковать не будем!Светлана Журова: ...
  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...

Иццо оправдали по делу о связи с мафией и организации договорного матча в 2014 году. Защитнику «Монцы» дали 5 лет условно в 2023-м

Действующего защитника клуба Серии А обвиняли в связях с Каморрой (неаполитанская преступная структура, аналог мафии – Спортс’‘) и участии в организации договорного матча Серии B между «Моденой» и «Авеллино» в 2014 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх