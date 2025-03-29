Иццо оправдали по делу о связи с мафией и организации договорного матча в 2014 году. Защитнику «Монцы» дали 5 лет условно в 2023-м

Действующего защитника клуба Серии А обвиняли в связях с Каморрой (неаполитанская преступная структура, аналог мафии – Спортс’‘) и участии в организации договорного матча Серии B между «Моденой» и «Авеллино» в 2014 году.
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