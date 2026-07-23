В Алтайском крае спасатели продолжают устранять последствия урагана. Фото

В двух селах ввели режим чрезвычайной ситуации Устранение последствий шквалистого ветра в Алтайском крае / Фото: МЧС по Алтайскому краю В Краснощековском районе Алтайского края продолжают устранять последствия стихии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.