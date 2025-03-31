Погиб при исполнении. В Камышлове МВД и СКР выясняют причину смерти рабочего на АЗС

Вечером 30 марта 2025 года на территории автозаправочной станции в городе Камышлове Свердловской области по улице Северной произошёл инцидент, в результате которого из-за мощного хлопка бытового газового баллона частично разрушено неиспользуемое для производственной деятельности строение.