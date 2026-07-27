🚔 В Торезе пьяный водитель пытался скрыться от ДПС и врезался в столб Испугавшегося полиции водителя ЗАЗ-1103 остановили опоры дорожного знака и столб ЛЭП.
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🚔 В Торезе пьяный водитель пытался скрыться от ДПС и врезался в столб Испугавшегося полиции водителя ЗАЗ-1103 остановили опоры дорожного знака и столб ЛЭП.
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