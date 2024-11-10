Леус: утренние туманы сменит сухая прохлада

Погоду в Северной столице в воскресенье формирует гребень антициклона Ночное понижение температуры вызвало образование туманов и сильное ухудшение видимости, однако после восхода солнца туман рассеется, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
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