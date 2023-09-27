Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС получат бесплатное жилье

Министерство труда и социальной защиты безвозмездно передаст жилье в многоквартирном доме, расположенном в муниципии Кишинев на улице Алба Юлия, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской электростанции, сообщает Noi.
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