СК РФ возбудил дело после сброса авиабомбы на мост в Курской области

Следователи Курской области возбудили уголовное дело по факту сброса авиабомбы украинскими военными на мост через реку Сейм, пишет пресс-служба военного следственного управления Следственного комитета в своем Telegram-канале.
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