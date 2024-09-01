Михаил Боярский сравнил себя с Адриано Челентано

Актер Михаил Боярский признался, что ему не хватает юмора. В минувший вечер в Петропавловской крепости состоялась персональная выставка художника Никаса Сафронова, на которую были приглашены самые именитые гости.
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