Пленный Чебанов: ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать спецконтракт

Украинский военнослужащий Николай Чебанов, попавший в плен, рассказал, что молодых граждан Украины, достигших 18 лет, принуждают подписывать контракты с военными, обещая в дальнейшем предоставить возможность выезда за границу.
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