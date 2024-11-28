Музыкальные инструменты китайских брендов набирают популярность в России

Санкт-Петербург, 27 ноября /Синьхуа/ -- Электрогитары и другие музыкальные инструменты китайских производителей в последние два года активно набирают популярность среди российских покупателей, рассказал Синьхуа руководитель отдела развития электронной коммерции интернет-магазина Pguards Артем Сулейманов.
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