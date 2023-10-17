Россиян предупредили о новом виде воровства в самолетах

Россиян предупредили о новом виде воровства в экономклассе самолетов. Представитель билетного агентства рассказал, что у его клиентов, летевших ночным стыковочным рейсом Москва — Ереван — Афины, украли 9000 евро (свыше 900 тысяч рублей).
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