Россиян предупредили о новом виде воровства в самолетах

Россиян предупредили о новом виде воровства в экономклассе самолетов. Представитель билетного агентства рассказал, что у его клиентов, летевших ночным стыковочным рейсом Москва — Ереван — Афины, украли 9000 евро (свыше 900 тысяч рублей).