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  • Геннадий Бережнов
    Гаврилюк мечтает, что Россия откажется от ядерного оружия, а потом сдастся на милость Киева. Мечтать не вредно, но бе...Генерал Гаврилюк:...
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Вяльбе назвала предателями сбежавших из России Пугачеву и Галкина

Вяльбе назвала предателями сбежавших из России Пугачеву и Галкина

Уехавшие из России после начала специальной военной операции артисты - предатели, хотелось бы чаще видеть вместо них по телевизору спортсменов, заявила президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе корреспонденту издания Sport24.

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