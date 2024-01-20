Вяльбе назвала предателями сбежавших из России Пугачеву и Галкина

Уехавшие из России после начала специальной военной операции артисты - предатели, хотелось бы чаще видеть вместо них по телевизору спортсменов, заявила президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе корреспонденту издания Sport24.
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