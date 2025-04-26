В стране, борющейся с фашизмом, не может быть памятника Краснову — активист

Решение суда о демонтаже памятника атаману-предателю Петру Краснову восстановит справедливость, заявил автор петиции о сносе памятника, координатор новочеркасского отделения движения «Суть времени» Дмитрий Тимонин 25 апреля, сообщает ИА Красная Весна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии