Глава РФПИ Дмитриев: инвестиции РФ и США в Арктике стали более вероятными

Российская и американская стороны обсудили возможные совместные проекты в Арктике. Об этом в интервью Politico заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.
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