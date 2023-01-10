В России начали фиксировать случаи одновременного заболевания коронавирусом и гриппом

В России снова начали фиксировать случаи одновременного заболевания коронавирусом и гриппом. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает RT со ссылкой на РИА Новости.