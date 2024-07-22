Политики разделились на три группы: первая одобрила решение Байдена, вторая выразила поддержку Трампу, представители третьей сделали нейтральные заявления.
Реакция лидеров ЕС на выход Байдена из президентской гонки
Комментарии
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Анатолий Зотов
Как-то непонятно.В результате прамерсов, выборов и прочей ерунды народ, как бы, выбрал кандидатом Байдена. Он отказался. Надо всё сначала начинать, думаю. Харис на посту президента может по закону его заменить, а как кандидата нет. Не понять этих амеров. По закону нельзя, но если надо, то можно?😀
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8 час.
Владимир Алтайцев
А разве нам, гражданам РФ, не по ххх на Байдена, Трампа, какую-то там Харрис? Все они куклы в руках экономической верхушки США. И все трампо-байдены ничего сами не решают.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Третьего не хватает - Трампа. Та же сволочь.
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1 час.
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