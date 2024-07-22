Реакция лидеров ЕС на выход Байдена из президентской гонки

Анатолий Зотов

Как-то непонятно.В результате прамерсов, выборов и прочей ерунды народ, как бы, выбрал кандидатом Байдена. Он отказался. Надо всё сначала начинать, думаю. Харис на посту президента может по закону его заменить, а как кандидата нет. Не понять этих амеров. По закону нельзя, но если надо, то можно?😀