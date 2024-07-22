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Закон и Порядок

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Реакция лидеров ЕС на выход Байдена из президентской гонки

Реакция лидеров ЕС на выход Байдена из президентской гонки

Политики разделились на три группы: первая одобрила решение Байдена, вторая выразила поддержку Трампу, представители третьей сделали нейтральные заявления.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
Как-то непонятно.В результате прамерсов, выборов и прочей ерунды народ, как бы, выбрал кандидатом Байдена. Он отказался. Надо всё сначала начинать, думаю. Харис на посту президента может по закону его заменить, а как кандидата нет. Не понять этих амеров. По закону нельзя, но если надо, то можно?😀
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8 час.
Владимир Алтайцев
А  разве нам, гражданам  РФ, не по  ххх  на Байдена, Трампа, какую-то  там Харрис? Все  они куклы  в руках  экономической верхушки  США. И все  трампо-байдены  ничего сами не решают.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Третьего  не  хватает  - Трампа. Та  же  сволочь.
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1 час.

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