Почти 40% украинских беженцев в Германии трудоустроились

По данным ООН, с начала СВО с Украины в Германию выехало более миллиона украинцев. Большинство из них предпочитают сидеть на пособиях, а не работать, что вызывает недовольство глав федеральных земель и политиков Германии.
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