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Новости Брянска

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За день над Брянской областью и ещё 10 регионами уничтожены 180 беспилотников

За день над Брянской областью и ещё 10 регионами уничтожены 180 беспилотников

ПВО России за световой день перехватили и уничтожили 180 беспилотников, атаковавших приграничные и центральные регионы страны.

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