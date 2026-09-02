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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев об иске ФХР в CAS: «Без России мировой хоккей обеднел во всех смыслах. Главный хоккеист мира сейчас кто? Овечкин. За его рекордами следят все»

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев высказался высказался об иске ФХР в CAS.

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