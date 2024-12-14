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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Кордоба: «Мне по силам догнать Угальде в списке бомбардиров РПЛ. Хочу этого»

«Голы? Думаю, что мне по силам догнать Угальде в списке лучших бомбардиров РПЛ. Я хочу этого. Но посмотрим, что будет в конце сезона», – сказал форвард «Краснодара».

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